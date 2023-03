A qué se dedica Elba Rodríguez, la primera ganadora de MasterChef Argentina

Elba Rodríguez, la primera ganadora de MasterCherf Argentina en 2014, disfrutó de su momento de popularidad en la TV pero, actualmente, vive su vida lejos de los medios.

A ocho años de haber resultado victoriosa en el legitimado programa de cocina, Elba divide su vida entre su pasión por la gastronomía y su trabajo en el ámbito de la salud.

La cocinera, que también estudió enfermería, trabaja en la Unidad de Pronta Atención de Avellaneda. G-plus

La cocinera, que también estudió enfermería, trabaja en la Unidad de Pronta Atención de Avellaneda. Sin embargo, sigue posteando en redes sociales el paso a paso de sus recetas favoritas, de la mano de Agustina, su primera hija, con quien comparte la pasión por el mundo gastronómico.

ELBA RODRÍGUEZ CRITICÓ MASTERCHEF CELEBRITY

Elba Rodríguez se coronó como la campeona de MasterChef. Además de triunfar en el certamen, se ganó el cariño del público. Hace un tiempo, criticó el formato del reality con famosos.

"No miro MasterChef Celebrity, me cuentan que es aburrido y que no genera emoción ni expectativa. Hoy, con las redes sociales, la gente ya sabe que va a pasar un mes antes”, dijo