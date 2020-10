Qué contestó Mica Viciconte al enterarse de que Nicole Neumann "tomaría un café" con Fabián Cubero: "Sé cosas"

Mientras muchos afirman que Mica Viciconte estaría embarazada, esperando su primer bebé con Fabián Cubero, ella prefiere esquivarle al tema y reflexionar sobre los dichos de la ex de su pareja, Nicole Neumann.

En diálogo con la La Once Diez/Radio de la Ciudad, Mica opinó sobre los últimos y sorprendentes dichos de Nicole. La modelo afirmó que se tomaría un café con Fabián con el objetivo de hacer las paces y, finalmente, tener un vínculo ameno por el bien de las tres nenas que tienen juntos.

"Hace como un tiempo que dejé de preguntarle a Fabi (por Nicole), empecé a enfocarme en mis cosas, en lo que me hace bien". G-plus

¿Cómo reaccionó Viciconte? En primer lugar, aclarando que prefiere ya no meterse en el conflicto entre su pareja y su ex. "Hace como un tiempo que dejé de preguntarle a Fabi (por Nicole), empecé a enfocarme en mis cosas, en lo que me hace bien", expresó, cuidadosa, en Agarrate Catalina.

"Estoy en la interna, que sé cosas, pero a veces llegan cosas a la tele diferentes de lo que es la realidad, pero eso está en cada uno. Nosotros con Fabi nunca filtramos nada, respeté la cautelar desde el primer día y estamos muy tranquilos con eso”. G-plus

Y se despidió remarcando que, igualmente, está al tanto de lo que sucede entre ambos. "Por supuesto que estoy en la interna, que sé cosas, pero a veces llegan cosas a la tele diferentes de lo que es la realidad, pero eso está en cada uno. Nosotros con Fabi nunca filtramos nada, respeté la cautelar desde el primer día y estamos muy tranquilos con eso”, sentenció.

¿Qué dirá Nicole?