Punzante pregunta de Flor de la Ve por las causas judiciales contra L-Gante: "¿Es un perseguido?"

A raíz de las diferentes causas que L-Gante enfrenta en la Justicia por los más diversos asuntos, Flor de la Ve se hizo un fuerte planteo.

"¿Es un perseguido?", planteó la conductora de Intrusos dejando que sus panelistas opinen al respecto.

"Es utilizado", exclamó Virginia Gallardo.

Mientras que Maite Peñoñori fue categórica: "Sí, es un perseguido. Yo no puedo creer que la Justicia pierda el tiempo después de las imágenes de que vimos de Fabiola Yáñez lo estén juzgando por si había o no 40 personas en un show".

La reflexión de la periodista tiene que ver con que L-Gante se había negado a declararse culpable por violar las restricciones del decreto de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, por lo cual al rechazar la probation irá a juicio.

"Pasa que le surgieron muchas causas. Vive en Tribunales", bromeó Flor de la Ve para cerrar.

LA POSTURA DE L-GANTE FRENTE A LA JUSTICIA

Momentos antes de que L-Gante se presente a declarar ante una jueza penal, Alejandro Cipolla, su abogado, había afirmado que sentía que a su cliente lo perseguía la Justicia porteña por su supuesta cercanía al kirchnerismo.

Sin embargo, L-Gante se desmarcó de la "apreciación" su letrado: "Yo no participo de nada. No me siento un perseguido, aunque sigue habiendo saña".

"En este caso no tengo miedo de que me condenen".