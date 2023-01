"La que puede, puede": altanera, Coti Romero se defendió de las críticas por los precios de sus canjes

Uno de los perfiles que más dio que hablar en Gran Hermano 2022 es el de Coti, participante que antes de ingresar a la casa ya trabajaba como influencer y hoy es una de las más requeridas a la hora de los canjes. En las redes aparecieron los precios que cobra por publicitar en su Instagram, se armó polémica y ahora salió a cruce.

“Cuando es por canje estoy cobrando $50 mil cada historia (más los productos que manden), $200 mil cada foto o reel en el inicio/feed (más los productos que manden)", le puso la joven correntina a un seguidor que le consultó por sus tarifas.

Coti estuvo como invitada en Biri Biri de Luzu TV y respondió a quienes la cuestionaron. “Hay gente mala. Vi comentarios que decían que me creía Lady Di. Les quería decir que si no saben, no opinen, pero para qué me voy a calentar”, señaló.

"Ahora, con una diferencia de un millón y medio de seguidores, eso lo tengo que cobrar. La gente habla porque no sabe y porque es gratis. Lamentablemente la que puede, puede". G-plus

COTI DE GRAN HERMANO 2022 HABLÓ DE LA POLÉMICA POR LOS PRECIOS DE SUS CANJES

“Soy influencer desde hace mucho. Obviamente que no es lo mismo trabajar solamente en Corrientes. Imaginate que en ese tiempo se cobraba ya buena cantidad de plata”, señaló.

“Ahora, con una diferencia de un millón y medio de seguidores, eso lo tengo que cobrar. La gente habla porque no sabe y porque es gratis”, justificó, para terminar lanzando una picantísima frase.

“Entonces dije ‘que hagan lo que quieran´. Si les gusta bien, y sino también porque son mis precios y lamentablemente la que puede, puede”, concluyó, filosa.

