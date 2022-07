La psicóloga de Jorge Rial le reveló por qué su vínculo con Morena es tan especial

Contento por el segundo embarazo de su hija Morena, Jorge Rial reflexionó sobre la paternidad y también contó cómo cambió su vida a partir del nacimiento de Fran, su primer nieto.

Sincero, el conductor admitió que siente que es mejor abuelo que padre de sus hijas Morena y Rocío.

"Lamentablemente, sí. Soy muchísimo mejor abuelo porque cuando sos padre estás en una vorágine y cuando sos abuelo tenés la tranquilidad, el relax: me agarra con 60 años...", admitió Jorge en diálogo con Infobae.

En este contexto, el conductor destacó lo buena mamá que es Morena y reveló la fuerte frase que su terapeuta le dijo sobre su vínculo con su hija.

QUÉ DIJO LA TERAPEUTA DE JORGE SOBRE SU RELACIÓN CON MORENA

"Todo el mundo sabe que mi relación con Morena siempre fue caótica...", siguió Jorge, antes de mencionar a su psicóloga.

"Pero un día Diana, mi terapeuta, me dijo una frase que me cambió la cabeza: 'El objetivo de Morena en tu vida fue traerte a Fran'. Y me reconcilié con ella", sumó.

Y se despidió destacando el buen vínculo que supieron construir.

"Ahora tengo una relación muy armónica, muy en paz", cerró, reflexivo.