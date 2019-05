El provocador grito de Cinthia Fernández tras su explosiva pelea con Florencia de la Ve: "Uy, se me escapó"

El debut de Florencia de la Ve en el Súper Bailando 2019 fue con un mega show y una performance que la dejó tranquila en cuento el puntaje.

Sin embargo, las devoluciones de Pampita y Florencia Peña no fueron del todo halagadoras. Como tampoco lo fue la opinión de Cinthia Fernández en Los Ángeles de la Mañana, quien comentó que la coreografía estuvo "muy caminada".

Más sobre este tema Florencia de la Ve deslumbró en su debut en el Súper Bailando y se llevó un altísimo puntaje

En ese contexto y tras protagonizar el martes un escandaloso cruce con De la Ve en LAM, Cinthia aprovechó un comentario que hizo Leticia Brédice sobre Florencia para darle otro palito... ¡y de un modo inesperado!

"El día que bailé, no importa lo que pasó, si fue un desastre. Pero cuando vi el show de Florencia de la Ve me volví loca. Dije: '¿¡Qué es esto!?'. Volví a mi niñez", dijo Brédice, a favor de su compañera de certamen y sin imaginar que Karina Iavícoli arengaría a Cinthia para que arremeta contra Flor.

"¡Aguante, Lizy (Tagliani)! Uy, se me escapó", dijo Cinthia, dándole un palito a Flor de la Ve, a 24 horas de su cruce en LAM. G-plus

"Acá hay alguien que no piensa lo mismo", deslizó la panelista. Y Fernández lanzó al aire un grito provocador que sorprendió a todos: "¡Aguante, Lizy (Tagliani)!". Descolocado, Ángel de Brito señaló: "¿Qué tiene que ver Lizy, si no está bailando.?". Y Cinthia, con ironía, agregó: "Uy, se me escapó".

Sin contener la risa, Brédice cerro el inesperado momento con humor: "Qué lindo ver esto desde acá. Cuando lo veo desde mi casa me río tanto...".