Prometió que si Argentina ganaba el Mundial le pedía casamiento a su novia y cumplió: el video se volvió viral

Ignacio Mercado, más conocido como "Garufa" en el mundo del Stand Up y el humor en general, es toda una personalidad en las redes y uno de sus últimos videos de Instagram da fe de ello.

Ignacio tien 28 años y estudió producción de medios, pero actualmente se dedica al entrenamiento personal (es de Huracán) y a la comedia.

Como todo buen fanático del fútbol, hace más de un año prometió en Twitter que le propondría casamiento a su novia Luciana, con quien convive desde hace años, si Argentina se llevaba el máximo triunfo en el Mundial Qatar 2022.

El equipo hizo su parte, y llegó el momento de Garufa de hacer la suya. Así que decidió sorprenderla en medio de una cena que mantuvieron en un restaurant: se puso de rodillas y le pidió que se case con él, ante la atenta mirada de todos los comensales.

GARUFA, EL COMEDIANTE QUE EMOCIONÓ A TODOS EN LAS REDES CON SU PROPUESTA DE CASAMIENTO

El video del momento, que quedó publicado en sus redes, se volvió viral en cuestión de horas. Ciudad pudo conversar en exclusiva con Garufa para obtener más detalles de lo ocurrido.

- ¿Por qué pensás que el video tuvo esa repercusión?

Hoy el argentino está enloquecido con la selección, ya sea muy fanático o no del fútbol. No tengo muchos seguidores en redes sociales pero, sobre todo en twitter, tengo varios con gran cantidad. Al ver el tweet, lo retwittearon y por cuestión de decantación, fue llegando a muchísima gente y fueron likeando y también retwitteando. Es una de las redes sociales que más uso porque me gusta la interacción con la gente y porque me considero "twittero".

- ¿Qué es lo que más te gusta de hacer humor? ¿Y por qué te animaste a ir por este rubro en tu carrera?

Garufa: - Desde chiquito siempre fui un caradura total. Toda mi vida fui el gracioso del grupo (y obvio que también el b...ludo). Me gusta mucho hacer reír a la gente y que la pase bien. Después de mis shows, a veces las personas me han llegado a pedir fotos o decirme que les alegre una semana donde la pasaron mal y eso es imparable. Obvio que tenés al hater que te bardea y dice que te busques un laburo honesto (salud, Pappo) pero hacer reír no es sencillo ni para cualquiera.

- Cuando le dijiste a tu novia que el pedido de casamiento era por la promesa que tenías que cumplir porque Argentina ganó el Mundial, ¿cómo reaccionó?

Garufa: - El día que twitteé la promesa, ella lo vió porque me sigue pero ya de antes le había dicho que si pasaba, cumplía con uno de sus sueños que más deseaba. Tuve alguna que otra mala onda de algunos diciendo "ay pero su relación emocional dependía de la selección" y nada que ver. Es la mujer de mi vida y si no estaba seguro de esa decisión, no hubiese prometido el casamiento pero bueno, hablar es gratis y cuando no se sabe, es mucho más sencillo porque no tenes que dar fundamentos de nada, así que dejé que digan las giladas que quieran.

Foto: Instagram @garufa_ok