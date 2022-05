Profundo relato de Sabrina Carballo sobre qué haría si gana los 10 millones en El Hotel de los Famosos: "Cumpliría con mi proyecto de ser mamá"

Una vez más, José María Muscari mantuvo un profundo ida y vuelta con los participantes de El Hotel de los Famosos. Y al ser indagada sobre qué haría si gana los 10 millones de pesos en juego, Sabrina Carballo sorprendió con un profundo relato.

“Si gano, llevaría a mis sobrinos a Disney y cumpliría con el proyecto de ser mamá”, comenzó diciendo la actriz –que tuvo varias idas y vueltas con Chanchi Estévez, quien fue su ex varios años atrás- a corazón abierto.

Además, Sabrina reveló cómo se llevaba con la plata de pequeña: “Cuando yo era más chica, como que le tenía mucho respeto al dinero, porque conocí gente con mucho dinero que era pobre y que estaban solos”.

“Chanchi una vez me dijo algo que me quedó grabado, me dijo ‘la plata no te hace malo, la plata te delata’. Y él siempre me decía ‘no le tengas miedo al dinero porque si no nunca vas a tener nada’. Y me quedó, mirá que no tengo memoria, pero esa frase me quedó y para mí es así. Porque viste que hay gente que tiene plata y no tiene nada”, cerró Carballo, con lágrimas en los ojos.