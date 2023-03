Profundo posteo de Chano Charpentier luego de recibir el alta médica: "Tengo muchas ganas de verlos"

Luego de recibir su alta médica tras haber estado internado durante dos semanas en el Sanatorio Otamendi a causa de lo que sería una infección, Chano Moreno Charpentier recurrió a las redes para compartir un especial mensaje a sus seguidores.

“Hola amigos y amigas. Espero que estén bien y felices. Quiero contarles que ya estoy absolutamente recuperado gracias al sanatorio Otamendi y listo para seguir disfrutando de la vida”, escribió el músico en un posteo que subió a Instagram junto a una foto donde se lo ve sonriendo mientras posa para la cámara de su celular.

“Les cuento que, por mi parte, sigo haciendo al pie de la letra mi tratamiento en UDIGENS”, agregó, dejando en claro que continúa las recomendaciones médicas que los profesionales le dieron para que cumpla.

Por último, el exlíder de Tan Biónica confirmó que en los próximos días estará arriba de un escenario cantando sus reconocidos temas ante el público: “Y que tengo muchas ganas de verlos el viernes y sábado en La Plata. Besos”.

FUERTE ANÁLISIS DE CARMEN BARBIERI SOBRE CHANO CHARPENTIER

En mayo pasado y luego de que tuviera que ser internado por una "intoxicación" y un "pico de estrés", Carmen Barbieri se mostró muy preocupada por el cantante.

Así lo dejó en claro la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) al analizar el presente del músico y recordar el mal momento que vivió con su hijo Federico Bal, después de que fuera intervenido quirúrgicamente en Brasil por un accidente con el motor de un parapente: “Yo fui a ver quién iba a operar a mi hijo. Y si hubiese pasado en la China, iba a ir igual”.

“Lo que quiero decir es que, si no funciona el equipo que está con la madre de Chano, yo me voy a otro equipo. Digo ‘chicos, no me sirven. Tengo que internar a mi hijo porque tiene que salvarse la vida’”, agregó.

Y cerró, sin vueltas, con un profundo análisis personal: “Si sigue así, se va a morir Chano. Él mismo está pidiendo ayuda. Y si la madre no puede porque la gente que lo rodea no la ayuda, yo creo que la tiene que cambiar”.