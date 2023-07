Profundo posteo de Cande Tinelli tras lanzar un tema con Coti y la respuesta del cantante a quienes critican su reconciliación: "Sólo el amor convierte en milagro el barro"

La reconciliación de Cande Tinelli y Coti Sorokin quedó sellada con Quiero verte, el nuevo tema que lanzaron juntos y que protagonizan en el videoclip. Y felices por esta nueva etapa en sus vidas, la parejita volcó sus sentimientos en las redes con un profundo mensaje.

“’Quiero verte’ es mucho más que una canción. Es mucho más que un video. Son muchas emociones juntas, tanto positivas como negativas. Es la vida misma, es el aprendizaje del error, es la lucha por lo que uno ama”, comenzó diciendo la hija de Marcelo Tinelli en Instagram, junto a varias imágenes con el artista.

“Es trabajar día a día uno mismo y con el otro. Las relaciones se trabajan. Si amas a alguien, no bajes los brazos. Trabajen juntos para construir algo hermoso. Algo que no se puede poner en palabras. Algo que los de afuera no entiendan. Que te traten de loco, a veces, está bueno. Olvídense de todo y amen mucho. Es lo único que importa”, agregó, a corazón abierto.

En medio de la gran cantidad de mensajes que le dejaron sus amigos y seguidores, Coti recogió el guante y fue contundente contra quienes critican esta reconciliación: “El amor y el arte son la misma cosa. Compartirlo con vos, @candelariatinelli, es mi profunda felicidad”, lanzó.

Y cerró, sin vueltas: “Lo que digan me la suda bien sudada, de la cabeza al juanete. Habla más de los demás que de nosotros, mi amor. Sólo el amor alumbra lo que perdura. Sólo el amor convierte en milagro el barro”.

CANDE TINELLI LE DEDICÓ UN DULCE MENSAJE A COTI SOROKIN EN UNA FECHA ESPECIAL

Luego de que se rumoreara con la reconciliación, finalmente Cande Tinelli ya no esconde esta nueva etapa en su vida amorosa de la mano de Coti Sorokin y lo hizo público a través de una foto que compartió en las redes.

“Feliz cumple, Roberto Fidel”, escribió la hija de Marcelo Tinelli en una imagen que posteó en Instagram Stories donde se lo ve al músico sonriendo mientras se tapa los ojos con ambas manos, en pleno festejo de esta fecha especial.

Cabe destacar que el nombre real del artista es Roberto Fidel Ernesto Sorokin Espasa, de ahí el motivo por el que la joven optó por homenajear al hombre que conquistó nuevamente su corazón con este mensaje, que sumó con emoji de un corazoncito rojo, una estrella y unas manos rezando.

