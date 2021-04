Profundo posteo de Brenda Asnicar luego de que Duki confirmara su separación: "A pesar de que quieran disminuirnos, siempre crecemos más"

A poco más de un año de comenzar su noviazgo con el cantante de trap y rap Duki, Brenda Asnicar regresó a la soltería y centró de lleno sus energías en el trabajo, especialmente, en su proyecto musical, que está próximo a ver la luz.

En encargado de ponerle punto final a los rumores de ruptura fue Duki, quien con firmeza la comunicó en sus redes sociales: "No quiero decir nada, pero ando re soltero". Y agregó: "No flasheen ninguna; no estoy mal, ni triste, ni nada de eso. De hecho, estoy en mi mejor momento".

El 25 de abril, el mismo día que su ex comunicó la separación, Brenda hizo un fuerte posteo, en el que no solo promocionó su trabajo Bandida, sino que reflexionó sobre el machismo, el bullying, la desigualdad de género y de oportunidades.

"Mañana arranca la semana y ¡¡¡llega Bandida muy pronto!!! Es el trabajo de un año entero, un año difícil, pero hermoso a su vez, y se va a ver reflejado en cada una de las canciones. Ser independiente, no significa estar sola".

"Hay quienes no saben, pero todo recae sobre mí, decisiones, crear, hacer, avanzar, producir mis videos, estar detrás de cada cosa para cumplir mis metas y lograr hacer lo que quiero. Eso muy rara vez lo veo en la viralización mediática. Lo aclaro para que abran sus ojos y no caigan en vivir hablando de lo que ven en las redes sociales sobre la vida de los demás y caigan en el vampirismo de querer destruir a una mujer con violencia pasiva y cyberbullying".

"Amo y respeto a las mujeres como yo, que a pesar de que quieran disminuirnos y ver lo malo, siempre crecemos más y nos hacemos más fuertes. Por todas esas #guerreras #bandidas. Y sí, esto es para las mujeres, porque parece que para una parte de la sociedad ser mujer o peor no ser ‘hombre’ es motivo de crítica y violencia nivel todo mal. Nadie nos va a parar. @bandidarecords", escribió Brenda Asnicar, adelantando lo que se viene en Bandida, casualmente, el mismo día que Duki confirmó el fin de su historia de amor".