Profundo deseo de Alejandro Fantino sobre la posibilidad de ser papá con Coni Mosqueira: "Si Dios me bendice con tener hijos, me gustaría que sea con ella"

Feliz con su presente laboral y personal, Alejandro Fantino abrió su corazón y reveló sus deseos de tener su primer hijo con su pareja, Coni Mosqueira.

Sin escatimar en halagos para la mujer que conquistó su corazón, el conductor de Animales Sueltos se sinceró en una profunda nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Coni es la síntesis en mi vida de lo que me hace feliz y con la cual yo entiendo que es la felicidad. Conita es el gran amor de mi vida y es una bendición en todo sentido”, comenzó diciendo.

“Coni me mejoró como persona y me mejoró como hombre. Ella me hizo entender lo que es amar sana y profundamente”, agregó, muy enamorado.

En cuanto a sus ganas de tener un hijo con su pareja, reveló: “Si Dios me bendice con la posibilidad de tener hijos, me gustaría que sea con Coni”.

Y cerró, a corazón abierto: “Yo tengo un hijo de 30 años ya, estuve con Nahuel la semana pasada que vino con su novia desde Córdoba y se quedó conmigo unos días en casa. Es otro gran acierto en mi vida haber apostado a conocerlo y a relacionarme con él”.