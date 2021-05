Profundo descargo de Barbie Vélez después de haber renunciado a Corte y confección: "Me fui muy triste pero era lo más justo"

Sorprendentemente, Barbie Vélez contó al aire que no seguiría formando parte de Corte y confección famosos (eltrece) por motivos personales. Entonces, remarcó que le cederá su preciado lugar a Valeria Archimó.

Tras el momento súper emotivo que se vivió en el piso, Barbie hizo un profundo descargo a través de sus stories de Instagram y además de aclarar que la producción no la echó aseguró que se siente "muy triste".

"Les quiero contar del programa porque estoy recibiendo muchísimos mensajes, así que les quiero contar un poco. Me fui, muy triste, porque si bien fue una decisión que tomé... No me echaron. Eso sí, hay decisiones que a uno les cuesta más, que son más tristes, pero era lo más justo", expresó.

Y habló a fondo sobre el motivo que la llevó a tomar esta fuerte decisión: "Realmente me tenía que ausentar unas semanas, así que me parecía mejor cederle el lugar a una compañera que sí podía quedarse".

Antes de despedirse, aseguró que fue muy feliz formando parte del ciclo. "Igual la pasé muy bien, fue hermoso todo; mis compañeros, la producción, todo”, cerró, agradecida por la oportunidad y remarcando que se formaron "vínculos divinos" con sus colegas.