Profundo análisis de Locho Loccisano sobre El Hotel de los Famosos: "Me da bronca que haya gente que nunca fue a la H o que fue tres veces y sigue acá"

En medio de las instancias finales por saber quién será el gran ganador de El Hotel de los Famosos, Locho Loccisano se sinceró con Walter Queijero sobre cómo ve el desenlace del reality de eltrece con el resto de sus compañeros.

“Me da un poco de bronca que haya gente que no haya ido nunca a la H, ¿me entendés?”, comenzó diciendo el joven, en referencia a alguno de los concursantes que no tuvieron que dirimir su permanencia en el programa aún.

“O haya gente que fue tres veces a la H y las tres veces perdió y sigue acá”, agregó, en referencia a –por ejemplo- Lissa Vera que, por distintos motivos, tuvo la posibilidad de reingresar al juego en varias instancias.

“Me da bronca eso porque yo siempre que fui a la H, la tuve que ganar y no tuve la misma posibilidad que otro”, cerró Locho, quien le confió cómo se siente al periodista, con quien mantiene una estrecha amistad.