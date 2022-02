Profundo análisis de Laurita Fernández sobre sus relaciones con Fede Bal y Nico Cabré: "Agotamos todos los recursos y cada uno entendió que no era por ahí"

En medio de su gran presente laboral a cargo de Bienvenidos a bordo, Laurita Fernández abrió las puertas de su intimidad y analizó en profundidad sus historias de amor con Fede Bal y Nicolás Cabré.

En una profunda entrevista con Agarrate Catalina, el ciclo que Catalina Dlugi conduce por La Once Diez, Laurita se sinceró sobre sus sentimientos hacia el hijo de Carmen Barbieri: “A Fede lo quiero mucho, viví con él un montón de cosas increíbles. De ahí a volver a ser pareja, nada que ver. Todos pasamos por momentos de calentura y enojos en cualquier ruptura”.

“Siempre me separé bien, me quedo con lo bueno del otro y recuerdo cada vínculo re bien. Creo que el otro también se queda con lo bueno mío. Hemos agotado todos los recursos y cada uno entendió que no era por ahí. Intenté volver y me terminé dando cuenta de que no era. Yo no me arrepiento de haber vuelto o de haber intentado”, agregó.

Más sobre este tema Pícaro mensaje de Laurita Fernández a cámara: "Yo no te voy a encarar nunca, avanzá"

Por último, indagada por si iría a ver la obra Me duele una mujer, donde actúa Cabré, la entrevistada no dudó con su respuesta: “Sí, ¿por qué no? Claro que lo iría a ver. Es una obra muy linda. No sé si estaré invitada, supongo, me encantaría porque a mí me gusta mucho ir al teatro”.