Profundas palabras de Jimena Barón en una gala de eliminación clave en La Academia: "No pierdan la simpatía y la frescura"

Este miércoles se llevó a cabo la gala de doble eliminación de La Academia de ShowMatch que dejó a siete parejas disputando las instancias finales del certamen que conduce Marcelo Tinelli por eltrece.

Mientras esperaban a la decisión que dejaría a dos parejas fuera de carrera, Marcelo Tinelli les pidió a los jurados que pronuncien algunas palabras sobre el quíntuple duelo que acababan de pronunciar.

“A mí me gustó mucho este duelo. Me sorprendieron para bien todos los equipos y de paso quiero felicitarlos porque son todos muy buenos compañeros los que llegaron hasta acá”, dijo Ángel de Brito.

“Muy buen trabajo todo el año de todos estos equipos. Los vimos evolucionar y son todos maravillosos. Los veo ahora en la pista y digo ‘con todo el trabajo que hicieron hasta acá, tienen muchas posibilidades’. Va a ser muy difícil para nosotros decidir esta noche”, agregó Pampita.

JIMENA BARÓN Y UNAS PALÁBRAS DE ÁNIMO PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ACADEMIA

“Es muy difícil. Todavía no sé a quién salvar. Trabajaron muy bien y trabajaron muy bien. El trabajo individual de cada uno es maravilloso así que los felicito a todos”, señaló, por su parte, Guillermina Valdés.

“A mí es el duelo que más me gustó. Como jurado, que fue participante y llegó a la final, se me está complicando mucho hacer este trabajo para el que me llamaron porque sé lo que es estar de ese lado en esta instancia”, acotó Jimena Barón, antes de pronunciar unas palabras inspiradoras.

“Y un consejo que nadie me pidió: no pierdan la simpatía y la frescura porque es un momento en el que uno está muy estresado, tiene muchos nervios. Y es importante que sigan estando simpáticos, con ganas de jugar a ese juego”, concluyó Jimena Barón en la gala de eliminación de La Academia de ShowMatch.