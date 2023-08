La profunda respuesta de Laura Esquivel cuando le preguntaron si alguna vez se sintió 'Patito Feo': "En algún momento sí y lo sané con terapia"

Luego del gran éxito con el que se ganó el corazón de su público al protagonizar la famosa tira juvenil Patito Feo, Laura Esquivel brindó en una profunda nota que dio en Noche al Dente, el programa que conduce Fernando Dente por América.

“Mi adolescencia fue Patito porque, no solamente estaba cumpliendo mi sueño de hacer lo que me gustaba, sino que también estaba cantando y me representa”, comenzó diciendo la invitada de la nota en vivo.

Tras escucharla, el conductor ahondó en el tema: “Recién hablabas de tu adolescencia que es un momento de crisis para cualquier ser humano y me la imagino con una fama enorme, con un personaje que era la anti-heroína porque eras a la que le decían ‘fea’. Hoy mirás para atrás y ves a Patito Feo, ¿y lo ves colorido o sepia?”.

Y sin dudarlo, Laura respondió: “Creo que tiene todos los matices. Obviamente que tiene un recuerdo hermoso y lleno de colores porque estaba como Laura haciendo lo que me gustaba. Y después estaba la parte de la expositivo y la del mismo del personaje”.

“La gente y los chicos, a esa edad, también criticaban a Patito que era una pobre criatura que se la pasaba llorando por los rincones porque la pasaba mal, por el bullying y por lo que le decían”, agregó.

“¿Y vos te sentíste un poco el Patito Feo?”, consultó el presentador. Y Esquivel cerró, a corazón abierto: “En algún momento, sí. Creo que toda esa parte la sané muchísimo de más grande y con terapia. También con la familia que acompaña porque se entremezcla el éxito que fue y el personaje. Después, es seguir caminando, creciendo, hacer otras cosas y moverte”.

LAURA ESQUIVEL EXPLICÓ POR QUÉ NO HABLÓ CON CLUADIA VILLAFAÑE ANTES DE INTERPRETARLA EN LA SERIE DE DIEGO MARADONA

Ni bien la convocaron para formar parte de Sueño Bendito, la serie que contará la vida de Diego Maradona, Laura Esquivel aceptó formar parte feliz. Se entusiasmó cuando le propusieron ponerse en la piel de Claudia Villafañe cuando era joven y, rápidamente, se sumó al proyecto.

Laura ya grabó sus escenas, pero Dalma, la hija mayor de El Diez, no ocultó su enojo con Laura por no haberse puesto en contacto con su mamá antes de comenzar a preparar su interpretación. "Obviamente a mí me hubiese encantado hablar con ella, pero no pude hacerlo por una cuestión contractual. Firmé un contrato de confidencialidad y no puedo contar nada sobre la historia y entiendo que tampoco tendría que relacionarme con el 'Mundo Maradona' para no tener problemas con la producción", explicó en diálogo con la revista Pronto.

"NO ME SIENTO PARA NADA CULPABLE, YO NO IMPONGO LAS REGLAS". G-plus

Sincera, Laura dijo que no le presta atención a las críticas negativas que surgieron luego de que comenzara a grabar , a pesar de no haber entablado vínculo con Claudia: "", dijo.