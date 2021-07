Profunda reflexión de Sandra Borghi sobre el nacimiento de la beba de Pampita y Blanca Vicuña: "Hay una sensación de sanación"

Sandra Borghi hizo una profunda reflexión acerca del nacimiento de la beba de Pampita y Roberto García Moritán y la pérdida de su hija Blanquita Vicuña. En Nosotros a la Mañana, la periodista trajo a escena una frase de la modelo que generó emoción y habló de “sanación”.

“La verdad que es un lindo momento. Pampita trae un hijo al mundo y uno piensa indefectiblemente en Blanquita. A uno le queda y tiene esa alegría, decís ¡qué lindo un nacimiento!”, expresó el Pollo Álvarez y su compañera de conducción sumó: “Es como una sensación de sanación, como que esto viene a reparar”.

Luego, Borghi citó una frase de la jurado de La Academia que conmovió a todos luego de que le consultaran cómo hace para vivir con el dolor de una pérdida: “Nadie va a olvidar nada obviamente pero me acuerdo una frase de ella tremenda que no me la olvidé más en un móvil con nosotros y nos dijo ‘hay lugares de oscuridad a los que no quiero entrar porque después no sé cómo salir’”.

La conductora de la emisión de eltrece se mostró conmovida con la llegada de la beba a la vida de Pampita y finalizó: “La pérdida de un hijo es un dolor permanente que no te lo sacas nunca más, es inexplicable. Ellos aprenden a vivir con este dolor pero buscando estos momentos, buscando la sanación, buscando cómo salir de ahí para entrar en un lugar de paz”.