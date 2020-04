Profunda reflexión de Joaquín Furriel en su cuarentena: “Me gustaría volver a compartir mi vida con alguien”

Este sábado, el actor Joaquín Furriel participó de la edición de cuarentena de PH Podemos Hablar desde la comodidad de su hogar, y allí contó que debido a los momentos que le toca vivir desde hace casi un mes, se ha replanteado su soledad.

Además, Furriel contó que en esta cuarentena él lleva una semana de ventaja al resto de los argentinos, debido a una amigdalitis viral que lo obligó a suspender funciones de la obra Hamlet. Y explicó que no dudó en resguardarse debido a la información que le llegaba desde el exterior del país: “Ya llevaba 8 días previos a los 20 días de la cuarentena y sabía lo que pasaba porque mi hermano vive en Palma de Mallorca y mi mamá vive en Roma. Sabía lo que se venía porque allá la cosa se venía poniendo muy áspera”.

“Creo que es muy interesante esta situación incómoda que nos toca vivir a todos, que nos llena de incertidumbre, de pensamientos que de otra manera no podríamos tener". G-plus

Asimismo, Furriel detalló que esta experiencia lo ha llevado a una profunda reflexión sobre su vida. “Llevar tanto tiempo en esta situación me es extraño porque muchas veces digo ‘quiero viajar menos, quiero estar más tiempo en mi casa, más tranquilo’ y ahora lo estoy. Tengo mis días y mis días. Hay momentos en los que me gusta estar solo porque ya me acostumbré, y otros momentos en los que digo que me gustaría ponerme las pilas y volver a compartir mi vida con alguien”, reveló.

“Creo que es muy interesante esta situación incómoda que nos toca vivir a todos, que nos llena de incertidumbre, de pensamientos que de otra manera no podríamos tener, pero a veces tengo la sensación de que puedo conectar algo que conecte cuando se me detuvo al mundo de manera personal”, concluyó haciendo referencia al ACV que sufrió hace algunos años.