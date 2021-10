El primer video de Wanda Nara tras la reconciliación: el baile de Mauro Icardi con las nenas

Este lunes, Wanda Nara anunció finalmente su reconciliación con Mauro Icardi luego de una semana en la que su vivió una historia digna de una telenovela debido la intervención de la China Suárez. Con la situación aclarada frente a sus seguidores, la mediática compartió varias imágenes y dos videos en los que se lo puede ver al delantero retomando la vida familiar, como hasta hace una semana atrás.

Tras los nubarrones que atravesaron en la última semana, Wanda publicó este lunes un descargo en su cuenta de Instagram en la que aseguró que llegaron a arreglar con Icardi y un abogado los detalles de su divorcio, pero luego cambió de opinión tras una carta que le escribió el futbolista.

“Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí’. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. (…) Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir”, escribió la empresaria cosmética en su cuenta de Instagram, que luego mostró cómo disfruta Mauro el reinicio de su relación.

Más sobre este tema Wanda Nara anunció su reconciliación con Mauro Icardi tras el escándalo de la China: "Nos volvimos a elegir con el alma cansada de llorar" Amalia Granata opinó sin vueltas sobre el escándalo de China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi: "Ojalá mi marido me hubiera engañado con la China"

De esta manera en los videos de Wanda Nara se pudo ver a Mauro Icardi bailando con las pequeñas Francesca e Isabella al ritmo de Vida de rico de Camilo, toda una alegoría al lujo en el que están rodeados los cuatro en el exclusivísimo departamento de Paris en el que viven.

ZAIRA APUESTA AL AMOR DE WANDA Y MAURO

Unas horas antes, Wanda reposteó una story de su hermana Zaira en la que se puede leer: “El amor siempre triunfa, lo demás es puro cuento”.