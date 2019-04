¡Presentación en TV! Morena Rial estuvo en Pasión de Sábado con su bebé, Francesco Benicio, de 18 días

A tres semanas del nacimiento de su primer hijo, Morena Rial (20) disfruta de su flamante maternidad de Francesco Benicio junto a su pareja Facundo Ambrosioni (19) y sus seres queridos. La hija de Jorge Rial aprovechó el fin de semana para hacer una salida con su bebé a Pasión, el ciclo de América que conducen Marcela Baños y el Pato Carret.

More estuvo con su novio y con el pequeño Francesco en la tribuna del programa para disfrutar de la música del grupo de cuarteto Q’ Lokura. "Tienen una invitada de lujo, que los vino a ver especialmente. Es More Rial, que vino con el baby y toda su familia. ¡Bienvenida More!", exclamó la conductora al presentar a la flamante madre.

“Vos venís siempre al programa y obviamente tu familia también va a venir a Pasión, no podía faltar. Va a bailar cuarteto de chiquito como la madre”, bromeó Marcela, mientras More, con timidez, le contaba que su hijo ya tiene “18 días” mientras lo acunaba.

¡Gran momento! More Rial presentó a Francesco en Pasión.

