Premios Oscar 2023: los looks de la red carpet más famosa del mundo, a puro glamour

El cambio es oportunidad y parece que a Hollywood se le ha dado por romper moldes en los últimos años tal como se pudo ver en la famosa “red carpet” del Teatro Dolby, que este año pasó a ser color champán.

La flamante “champán carpet” fue desplegada el miércoles por la producción de la ceremonia de la entrega de los Premios Oscars, cuya intención es solo la de innovar, pese a que se podría inferir que la decisión guarda alguna relación con el conflicto de Ucrania tras la invasión rusa.

Brendan Fraser

Elizabeth Olsen

Fan Bingbing

Jamie Lee Curtis

Monica Barbaro

Sofía Carson

Winnie Harlow

Halle Bailey

Ana de Armas

Lenny Kravitz

Eva Longoria

Jessica Chastain

Emily Blunt

Nicole Kidman

Cara Delevigne

FOTOS: AFP/AP/REUTERS/EFE

Entre las personalidades destacadas que dejaron su marca por la alfombra champagne de este año encontramos a Brendan Fraser, nominado a mejor actor por su papel en The Whale, Jamie Lee Curtis (nominada a Mejor Actriz de Reparto por su rol en Todo en todas partes al mismo tiempo), Elizabeth Olsen, la famosa modelo con vitiligo Winnie Harlow, Sofia Carson, Monica Barbaro y Fan Bingbing.

LA ACADEMIA RECUERDA EL INCIDENTE DEL AÑO PASADO CON WILL SMITH Y CHRIS ROCK

"La gente se pregunta si habrá violencia este año, esperamos que no, pero creo que la decisión de que la alfombra sea color champán nos demuestra lo confiados que estamos de que no se derramará sangre", bromeó el conductor de la ceremonia, Jimmy Kimmel, en referencia al escándalo que protagonizó Will Smith un año atrás.

"Le pedimos a nuestro equipo (encargado de la decoración) un estilo que fuera bien para el día y para la noche", explicó el director de la Academia, Bill Kramer en conferencia de prensa.

Entre las estrellas que participarán en la presentación de la gala estarán Antonio Banderas, Salma Hayek, Nicole Kidman, Glenn Close y Samuel L. Jackson.