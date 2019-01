Luego de semanas de rumores de crisis, finalmente Luciano Castro y Sabrina Rojas confirmaron su separación en Intrusos.

Ángel de Brito contó en Los Ángeles de la Mañana que habló con Sabrina vía WhatsApp sobre la ruptura y le dijo: “Sí, es cierto, Jorge Rial le escribió y lo agarró en un buen momento jajaja. No estoy para hablar, por lo menos en lo inmediato”.

“Le pregunto ‘¿te cansaste de los cuernos?’ y ella me respondió 'no, te juro que no, si hubo cuernos no me enteré. Nada de eso". G-plus

Tras revelar que Rojas le aseguró que los motivos de la crisis fueron “la vida, el desgaste, no pasó nada puntual”, Ángel confió la pregunta sin filtro que le hizo a la actriz: “Le pregunto ‘¿te cansaste de los cuernos?’ Que es algo que vengo escuchando hace mucho tiempo de gente cercana a ella”.

Y Sabrina respondió: “No, te juro que no, si hubo cuernos no me enteré. Nada de eso. Te juro que fue la vida, el desgaste, la rutina, etc”. ¡Muy fuerte!