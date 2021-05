La pregunta de Juana Viale que incomodó a Paulina Cocina: "¿Claudia Villafañe te llamaba para pedirte recetas?"

Una de las influencers más fuertes de Argentina es, sin dudas, Paulina Cocina quien por primera vez estuvo como invitada en la mesa de Mirtha Legrand, con Juana Viale ocupando el lugar de la histórica conductora. Así la actriz quiso saber una versión que corre sobre la famosa youtuber acerca de si es verdad que estuvo detrás del triunfo de Claudia Villafañe en MasterChef Celebrity.

“¿Claudia te llamaba a vos para pedirte recetas?”, indagó la animadora, haciendo que Paulina conteste con humor. “No sé si estoy autorizada para hablar de este tema”, lanzó, entre risas mientras el Turco García, también invitado al programa, sacaba algunos trapitos.

“Mirá que yo sé, yo estaba ahí cuando llamaba y anotaba. Te llamaba tipo once y media o doce, cuando teníamos que entrar”, lanzó el también exconcursante del reality sobre “asesoramiento” de la influencer a la exesposa de Diego Maradona.

"Claudia no me llamaba desde adentro del programa, cuando estaba por llegar me decía ‘nos chusmearon que hoy nos toca cocinar con papas’ y ahí yo le decía ‘podés hacer esto, podés hacer lo otro’". G-plus

Y Paulina admitió que hay un porcetaje de verdad en la versión. “Sí, pero no es que Claudia me llamaba desde adentro del programa, pero cuando estaba por llegar me decía ‘nos chusmearon que hoy nos toca cocinar con papas’ y ahí yo le decía ‘podés hacer esto, podés hacer lo otro’”, contó.

Pero no fue la única famosa de MasterChef Celebrity con la que Paulina charlaba. “Me sorprendió mucho, hablando con Claudia o con Belu Lucius también, que de verdad es una competencia. De verdad estaban nerviosas. Yo tengo audios de Belu diciéndome ‘no me alcanza el tiempo’. ¡Tampoco la asesoraba a Belu, eh! Ni a Claudia tampoco, solo charlábamos”, concluyó Paulina Cocina.