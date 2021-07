La pregunta íntima y sin filtro de Sandra Borghi a Agustín Sierra sobre Laurita Fernández: "¿Vos chapaste, tuviste algo con ella?"

El año pasado, Agustín "Cachete" Sierra no solo ganó el Cantando, sino que se convirtió en el participante que más suspiros cosechó, por sus performances en la pista y por su destape en la obra Sex, con la que se dio a conocer a un público más adulto. La jurado Moria Casán no dudó en ponerle el rótulo del "sex symbol" del programa de eltrece.

Sin embargo, en pleno disfrute de su soltería, el actor declaró abiertamente que lo atraía Laurita Fernández, la conductora del certamen junto a Ángel de Brito. En ese momento, la bailarina estaba de novia con Nicolás Cabré y el intento de conquista de Sierra se vio frustrado.

Pero el tiempo pasó, Laurita terminó su relación de pareja y las versiones de affaire con Cachete no tardaron en vincularlos, pese a la desmentida de ambos protagonistas.

Invitado a Nosotros a la Mañana, y cursando nuevos rumores amorosos, esta vez con su compañera en La Academia, Fiorella Giménez, el actor puso los "dos cachetes" ante las filosas preguntas sin filtro de Sandra Borghi, Carlos Monti y Pablo Montagna.

"¿Qué pasa con una tal Laurita Fernández?", le disparó Monti, abriendo el juego. Con seriedad, el actor contestó: "No pasa nada con Laurita. Fuimos compañeros el año pasado, y muy buena onda. Después es mucho de lo que dicen en los medios. Ángel de Brito dijo que entre nosotros había tensión (sexual) cuando se separó. Pero yo con ella no hablo. No tengo nada".

Bajándole el tono a las preguntas íntimas, Pollo Álvarez intervino con simpatía: "El lugar de Cachete es medio incómodo, porque quien esté soltera, se la quieren enganchar". Lejos de avalar el intento de resguardar la privacidad del invitado, Borghi retrucó sin filtro: "No lo defiendas. Es uno de los solteros más codiciados, pero la pregunta es: ¿vos chapaste, tuviste algo con Laurita, como para dar lugar a todo esto?".

"¿Vos chapaste, tuviste algo con Laurita?", le retrucó Borghi, sin filtro. "Escuchame, Pollo, yo te vine con la camiseta de De Paul, ¿qué es lo que está pasando acá? Manejame la cuestión", reaccionó Sierra. G-plus

Antes de poder responder, Montagna puso en escena a la bailarina Fiorella: "No, pará, ¿vos no estás saliendo con tu compañera?".

Cubriendo su cara con la gorra que llevaba puesta y haciendo referencia a la camiseta de Rodrigo De Paul, figura de la Selección Argentina en el partido contra Brasil, que tenía anudada en su cuello, Agustín "Cachete" Sierra miró al Pollo Álvarez y pidió piedad, ante el tremendo cruce de preguntas: "Escuchame, yo te vine con la camiseta de De Paul, ¿qué es lo que está pasando acá? Manejame la cuestión".