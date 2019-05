Desde hace veinte años, Pampita y Nicole Neumann son eternas rivales en la pasarela… y debajo de ella. Las top se han cruzado en reiteradas oportunidades y la rubia aseguró sentirse maltratada por Carolina cuando visitó su programa Pampita Online.

Esta semana, Nicole debutó como panelista en Nosotros a la mañana y quien fue como invitada fue Pampita, que no ingresó al estudio pero dio un móvil en vivo al ciclo de eltrece que ahora conduce el Pollo Álvarez.

Nicole: "Hablando del amor, una pregunta que me hiciste vos en su momento y que para mí sigue siendo un tema. ¿Cuándo presentarle la nueva pareja a los hijos?" G-plus

En medio de la entrevista, Neumann pidió la palabra: “Buen día, Nicole te habla, ¿cómo estás?”. Tras saludarla, la ex de Fabián Cubero recordó una pregunta que Pampita le había hecho en su programa e indagó: “Hablando del amor, una pregunta que me hiciste vos en su momento y que para mí sigue siendo un tema. ¿Cuándo presentarle la nueva pareja a los hijos? ¿Cuándo es el momento justo?”.

Entonces, Pampita habló de su relación con Mariano Balcarce: “Es algo que se siente, a veces uno no está muy segura y se demora más tiempo porque la prioridad siempre son los chicos y hay que cuidarlos de todo”.

Pampita: "En este caso sentí muy rápido una conexión muy fuerte y me parecía que iba a tener una relación estable. Así que presenté muy rápido" G-plus

La ex de Benjamín Vicuña y Pico Mónaco, que fue criticada por presentarle a los niños a Mariano rápidamente, aseguró: “En este caso sentí muy rápido una conexión muy fuerte y me parecía que iba a tener una relación estable. Así que presenté muy rápido. Y también quería vivir un noviazgo lo más normal posible. Estar a escondidas con los chicos, que los tengo todo el tiempo alrededor, era complicado. Así que me parecía lo más sano y natural decírselos desde un primer momento. Por suerte, mis hijos están felices por mí y me apoyan en todo siempre”, cerró Pampita ante la atenta mirada de Nicole.

​