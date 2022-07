La pregunta al hueso de Silvina Luna a Martín Salwe en su regreso a El Hotel de los Famosos: "¿Te arrepentiste de lo que le hiciste a Majo Martino?"

Luego de que Silvina Luna regresara a El Hotel de los Famosos, la modelo encaró a Martín Salwe y le hizo una picante pregunta sobre el fuerte cruce que mantuvo con Majo Martino en el reality de eltrece.

“¿Te arrepentís de algo con Majo de todo lo que pasó?”, fue la consulta que lanzó la modelo frente a otros de sus compañeros. Y Martín se sinceró: “Con todo me arrepiento de algo puntual”.

“Pero con Majo, en particular, ¿de qué?”, insistió Silvina. A lo que el joven se explayó en su respuesta: “Y… de alguna cosa que habré dicho. Con todos, en algún momento, me manejé mal, pero no fue adrede. Quizás porque esto fue algo nuevo para mí y no sabía cómo manejarme”.

Silvina Luna: "¿Te arrepentís de algo con Majo Martino de todo lo que pasó?". G-plus

“Quizás me confundí, ahora lo veo con distancia y me arrepiento. Hay muchas cosas que hice yo que a Majo le molestaron y muchas cosas que hizo ella y me molestaron a mí. Entonces, hay cosas que se rompieron de parte de los dos”, agregó.

Martín Salwe: "Quizás me confundí, ahora lo veo con distancia y me arrepiento. Hay muchas cosas que hice yo que a Majo le molestaron y muchas cosas que hizo ella y me molestaron a mí". G-plus

Y cerró, mirando a cámara, con un análisis personal: “Yo respondo la verdad. Me encantaría que esté todo bien con Majo. Ahora, esa charla, va a ser fuera de este espacio y en privado”.