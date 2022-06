La pregunta al hueso de Cora Debarbieri a Josefina Pouso en vivo: "El touch and go con Jorge Rial, ¿continúa?"

Antes de cerrar la semana, Karina Mazzocco quiso aprovechar la presencia de Josefina Pouso en A la tarde para preguntarle por los rumores de romance con Jorge Rial, tras las versiones que surgieron después de haber sido vistos juntos en Europa.

“¿Cómo estás Josefina Pouso, además de bella como siempre?”, indagó la conductora del ciclo de América. A lo que Pouso respondió: “Estoy muy bien, no hay mucho más para decir. Estoy muy bien, sola, como siempre. No estoy en pareja, nunca lo estuve digamos en este último tiempo. Me han conocido otras parejas y tengo hijos”

Tras escucharla, Cora Debarbieri fue al hueso con su pregunta “El touch and go con Jorge Rial, ¿continúa?”, quiso saber. Y tras unos segundos de silencio, Josefina cerró, tajante: “No voy a hablar más. Ya dije, no hay más nada. No hubo y no hay. Vos te conoces con un montón de personas. De ahí a tener una relación íntima o tener una relación amorosa, es otra cosa”.

¡Qué momento!

JORGE RIAL, ÁCIDO SOBRE LA POSIBILIDAD DE FORMALIZAR UNA NUEVA PAREJA

Luego de las repercusiones que generaron las fotos que difundieron en LAM donde se ve a Jorge Rial y Josefina Pouso juntos en un restaurante de Madrid y que se especularon con el comienzo de una nueva historia de amor entre ellos, el conductor fue contundente con su postura.

Recién llegado a la Argentina tras su viaje a Europa, varios cronistas quisieron tener la palabra del periodista sobre su estado sentimental. Pero Rial despejó todas las dudas, tal como se vio en la nota que pasaron en Intrusos: “Cualquier próximo paso que me vean a mí a punto de casarme o de convivir, les pido a cualquiera de ustedes que me tiren un tiro en la rodilla”.

“Josefina es alguien con quien salimos un par de veces, creo que a partir de marzo. Uno conoce a mucha gente. Conocí a mucha gente estos meses”, agregó.

Y cerró, sin vueltas: “A Josefina le dije '¿querés venir a ver los Rolling Stone?', y vino. Después vino a esa cena, ella siguió con lo suyo y yo con lo mío".