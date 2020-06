La pregunta al hueso de Cinthia Fernández a Fabián Cubero: "¿Creés que Nicole sigue enamorada de vos?"

Apenas Andy Kusnetzoff le dijo a Fabián Cubero que le tocaba estar “frente a frente” con Cinthia Fernández en el punto de encuentro de PH Podemos Hablar para interrogarse mutuamente, el exfutbolista confió que temía las preguntas de la picante panelista.

Y Cinthia le dio la razón porque indagó a fondo sobre el vínculo con su exesposa, Nicole Neumann, al preguntarle: “Mirame a los hijos y no vale mentir. No tirar boludo. ¿Creés que tu ex sigue enamorada de vos?”.

Sin dudar, Fabián respondió: "No, creo que no, no”. Y cuando Fernández bromeó cantando “Mentira” de Valeria Lynch, él reiteró: “No, en serio que no”.

Pero eso no fue todo y Cinthia repreguntó también punzante: “¿Creés que la mujer de la que te divorciaste sigue siendo la mujer con la que te casaste?”. Y Cubero tampoco dudó en responder: “No, claramente no. Ya está, ¿respondí?”.

Con humor, Andy bromeó: “¡La tensión que hay acá!”. Entonces, el exfutbolista explicó sobre la conflictiva relación que mantiene con la top: “Somos gente conocida y hay cosas que salen a la luz pero uno trata de preservarlas porque tenés hijas. No querés exponer situaciones”.

Pero Cinthia indagó “¿la pasás bastante mal?” y él reconoció “sí, por momentos sí”.