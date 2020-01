La pregunta al hueso de De Brito a Agustina Kämpfer y la incómoda respuesta: "¿Terminaste mal con Jorge Rial?"

A raíz de las polémicas declaraciones de Morena Rial sobre Agustina Kämpfer, a quien aseguró “odiar”, Los Ángeles de la Mañana fue en busca de la palabra de la periodista.

En un móvil en vivo, la expareja de Jorge Rial, con quien salió desde julio de 2015 hasta febrero de 2017, fue contundente a la hora de referirse a la joven y su pasado junto al conductor de Intrusos.

“A mí no me encanta traer el pasado al presente. Morena es la hija de una persona con la que tuve una relación hace mil años y cuando me separo puedo dar las explicaciones públicas que considere que esté bueno dar en un tiempo cercano. Una vez que pasó ese tiempo cierro ese tema de una vez y para siempre. No es mi estilo hablar de personas que no están y que no volverán a estar en mi vida. No me interesa”, aseguró.

Tras escucharla atentamente, Ángel de Brito le preguntó sin dudar: “ ¿Terminaste bien bien o mal con Rial? Porque recién dijiste 'no vuelve más a mi vida’”.

Incómoda, la panelista de Nosotros a la mañana respondió: “Quedó todo en el pasado. Pasaron muchos años. Todo eso está en el pasado, que es donde tiene que estar. Cuando uno se separa, no está mal dar notas y contar porque compartiste lo bueno me parece que está bien también compartir lo amargo. Pero una vez que pasó un tiempo prudente, no voy a los programas a hablar gente que no está en mi vida. No le encuentro el sentido, no me causa gracia, no me causa placer, no sería yo. Todo eso es pasado, no hablo de eso”.

Entonces, Ángel indagó: “Antes de la relación, él había twitteado en contra tuyo, diciendo que deberías ir presa. ¿Lo charlaron en algún momento?”. Pero Agustina se negó tajante a dar más detalles de su viejo romance: “No me interesa hablar de eso”, respondió antes de cambiar de tema.