La pregunta al hueso de Ángel de Brito a Silvina Escudero: "¿Te estás comiendo a Mariano Martínez?"

Las versiones de un romance entre Silvina Escudero y Mariano Martínez explotaron hace un mes, a raíz de la curiosa coincidencia de que el mismo día cada uno posteó fotos junto a caballos parecidos. Ambos solteros, ante las consultas de la prensa los dos se encargaron de desmentir los rumores, aunque la duda recurrente volvió a surgir en Los Ángeles de la Mañana.

Así fue como al saludar a Silvina en la entrevista, Ángel de Brito casi que la hizo atragantar en pleno desayuno en el sillón de su casa: “¿Qué estás comiendo? ¿Mariano Martínez?”. En ese primero momento, Escudero se rió e hizo como que no escuchó, por eso el conductor insistió con su pregunta sobre el actor.

“¿Estás saliendo con Mariano Martínez? ¿O eso fue todo una pavada que inventaron en los portales?”. Ahí, luego de que se le diera vuelta la cámara de su celular, Silvina afirmó: “Fue una pavada. El tema es a raíz de qué surgió. Porque yo me fui a andar a caballo, se ve que él también, y entonces, ¿ya estamos saliendo? O sea, cualquier cosa. Nunca ni fui a tomar un café con él”.

Entonces, De Brito reflexionó: “A mí me parecía difícil de creer por varios motivos. No es tu prototipo de hombre”. Para cerrar el tema, Silvina Escudero coincidió en que Mariano Martínez “no es mi tipo para nada, y aparte no pasó. Tengo un amplio espectro, pero él no entra”.