El posteo de Wanda Nara tras las declaraciones de su papá a favor de Maxi: "Enfocada en las cosas importantes"

El eterno conflicto entre Wanda Nara y Maxi López, quien acusa a su ex de no dejarle ver a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, sumó un nuevo protagonista: Andrés Nara, papá de la modelo, que también está distanciado de su hija hace años.

“Yo defiendo un poco a Maxi López porque es el padre de mis nietos, es una excelente persona”, aseguró Andrés en diálogo con Ulises Jaitt en el programa radial El show del espectáculo, haciendo una sorpresiva defensa de su exyerno.

Luego, en diálogo con Pampita Online, Nara contó detalles de su pelea con Wanda y volvió a hablar bien de Maxi: “Hace 7 u 8 años que no hablo con Wanda. ¿Sabés quién quería que yo tenga relación con los chicos? Maxi López. Él me llama y me dice ‘mirá que cuando yo esté con los chicos, venite así nos juntamos’”.

"Enfocada solamente en la cosas importantes de la vida", escribió Wanda tras los dichos de Andrés Nara en Pampita Online. G-plus

Menos de una hora después de los dichos de su papá en el ciclo de Pampita, Wanda compartió en Twitter una foto de sus hijas menores, Isabella y Francesca, fruto de su amor con Mauro Icardi, y escribió contundente: “Enfocada solamente en la cosas importantes de la vida”. Un mensaje que muchos seguidores tomaron como reacción a los dichos de Andrés.