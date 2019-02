La fiesta de la revista Gente en Villa Carlos Paz convocó a las figuras que están haciendo temporada allí para ser parte de su portada. Entre los destacados personajes se encontró a Karina La Princesita, la cantante tropical que arribó a las sierras de la mano de Flavio Mendoza en Siddhartha.

"El rosa no te sienta. ¿Por qué te paras así? El labio rojo está out y mil cosas (pavas) más que la gente ve, en vez de decir ‘te veo feliz’, que eso es lo que importa". G-plus

Sin embargo, y como suele ocurrir cuando se hacen estos eventos, el análisis de los looks estuvo presente en los medios y no tuvieron piedad con Karina: "Vamos a analizar la súper fiesta de revista Gente en Carlos Paz, yo digo 'voy a ver mega vestidos'. Pero no vi nada. Karina La Princesita no me gusta para nada, el problemita es que está engamada en el mismo color y no es un pastel que le favorezca. Las sandalias me parecen exquisitas. Pero ella es tremenda. ¿Explicame qué es lo que tiene encima? Por qué no se pone una chaquetita de cuero, o no nada. Prefiero que vaya vestida de Siddhartha", dijo Mariano Caprarola en Nosotros a la Mañana, con firmeza. Aunque luego rescató el hecho de que la cantante no haya ido vestida con un “canje”: "¡Momento! Es un look propio, es comprado. Invirtió. No hizo una buena inversión, pero bueno".

Otra especialista que criticó su look fue Matilda Blanco, quien dijo en Los Ángeles de la Mañana que el vestido elegido para su silueta no era el apropiado y que la pose para la foto tampoco la favorecía.

Lejos de ignorar las negativas críticas a su look, la exnovia de Sergio "Kun" Agüero las respondió poniendo el foco en dar un mensaje positivo: "El rosa no te sienta. ¿Por qué te paras así? El labio rojo está out y mil cosas (pavas) más que la gente ve, en vez de decir ‘te veo feliz, con buen semblante’, que eso es lo que importa. ‘Te noto tranquila, sin miedo, valiente, libre...’. Disfruten sin dar demasiada importancia al ‘que dirán’. La vida es una sola y lo demás va y viene. Lo importante es estar en paz. #RevistaGente (mi pelo Rosita)”, escribió La Princesita en Instagram, feliz de haber participado de la fiesta.