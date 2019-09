La postal familiar de Marco Antonio Caponi desde las Cataratas del Iguazú: "Nosotros nos abrazamos hasta el fin del mundo"

En medio de un gran presente laboral, Marco Antonio Caponi se mostró en Instagram también feliz por el momento sentimental que vive. El actor se tomó unos días junto a su pareja Mónica Antonópulos en las Cataratas del Iguazú, además del pequeño Valentino y Camilo, este último hijo de la actri, fruto de su relación con Coraje Ávalos.

“Hablar de equipos es fácil, ser un verdadero equipo no. Nuestra premisa es; siempre al ritmo del más lento, y el que come y no convida tiene tremendo monstruo en la barriga. Las derrotas son de todos y los méritos también. Nosotros nos abrazamos hasta el fin del mundo”, empezó escribiendo, junto a una foto de los tres mirando la famosa maravilla.

"¿Que es lo verdaderamente importante? Sentir. El resto solo números. Vale, Monna y Cami". G-plus

“Hoy aprendí algo. La ambición de la naturaleza es solo deslumbrarnos y llenarnos de preguntas. ¿Que es lo verdaderamente importante? Sentir. El resto solo números. Vale, Monna y Cami”, finalizó el actor, sensibilizado.