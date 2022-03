Pollo Álvarez y Tefi Russo reaccionaron con humor ante una nueva versión de crisis: "Otra vez estamos separados"

Si bien no es la primera vez que enfrentar fuertes rumores de crisis tras haberse casado en agosto de 2019, Tefi Russo y el Pollo Álvarez decidieron ponerle fin a las nuevas versiones a puro humor.

“Buen día Pollo Álvarez. Otra vez estamos separados", escribió Tefi en Instagram Stories tirando por la borda cualquier especulación sobre su presente sentimental con su esposo, y junto a una foto en la que se lo ve a los besos con el conductor.

El nombre del presentador y la cocinera surgió después de Ángel de Brito lanzara una noticia enigmática en las redes: "Arrancamos tranqui. El conductor está separado, dejó su casa. Vive en Palermo en un departamento y pronto anunciarán el divorcio en marcha".

Foto: Captura de Instagram Stories

JORGE RIAL ESTARÍA SEPARADO DE ROMINA PEREIRO

Todo comenzó cuando la cuenta de LAM publicó: “Arrancamos tranqui. El conductor está separado. Dejó su casa. Vive en Palermo, en un departamento. Y pronto anunciarán el divorcio en marcha”.

“La versión de este fin de semana es que Rial estaría separado. La cuenta del Ejército de LAM puso ‘famoso conductor se habría separado e iniciaría su divorcio. Estaría viviendo en un departamento de Palermo. Rial trabaja en la zona de Palermo por el grupo de Radio 10 y C5N. Y todos los caminos conducen a que Rial está separado”, señaló Lio Pecoraro.

"Estela Muñoz advertía 'que Romina Pereiro no termine como La niña Loly’”, agregó Fernando Piaggio, en referencia a Mariana Antoniale. "Que no desaparezca del medio, porque ella era una trabajadora. La Niña Loly, cuando rompió con Rial, que lo hizo ella, desapareció de los medios y de todas las publicidades que hizo”, señaló la ex de Ventura.

Jorge Rial y Romina Pereiro se casaron el 20 de abril de 2019 tras dos años de noviazgo, en una ceremonia para 80 invitados que se celebró en un salón de Villa Urquiza.