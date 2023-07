Pollo Álvarez opinó contundente de los explosivos cruces de Cinthia Fernández y el Negro Oro

A mediados de junio, el Pollo Álvarez se despidió de Nosotros a la Mañana por un nuevo desafío laboral en eltrece: Poco correctos.

Como reemplazo temporal tomó la conducción Oscar González Oro, periodista con el que Cinthia Fernández protagonizó un tenso encontronazo el primer día de trabajo.

El viernes 28, la panelista volvió a tener una diferencia con el Negro en vivo, que terminó en fuerte enojo y llanto, y el Pollo opinó a fondo del tema.

EL POLLO ÁLVAREZ OPINÓ DE LOS EXPLOSIVOS CRUCES DE CINTHIA FERNÁNDEZ Y EL NEGRO ORO

Invitado a Socios del Espectáculo, Álvarez bancó fuerte a su excompañera de trabajo Cinthia Fernández y lo argumentó con contundencia.

Paula Varela: -Cinthia se fue a las puteadas, dijo que te extrañaba.

Mariana Brey: -Dijo "esto con el Pollo no hubiese pasado nunca".

Nancy Duré: -¿Vos cómo espectador cómo viste eso?

Pollo Álvarez: -Son momentos incomodísimos para cualquier persona. Son momentos incómodos para el grupo. Para mí entre los equipos se tienen que llevar bien, porque si no no fluye. Yo a Cinthia Fernández la amo. Porque esa vehemencia que tiene para pelearse, en este caso con el Negro Oro, es la misma que tiene para defenderme a mí.

Adrián Pallares: -Siempre es bueno tener una Cinthia Fernández en el panel…

Pollo Álvarez: -A mí me ha pasado un montón de veces que Cinthia me dijo "yo quiero preguntar esto". Y yo, "bueno, preguntá".

Paula Varela: -Pero ¿la actitud del Negro Oro para con ella cómo la sentiste? En un punto, el conductor tiene que marcar las reglas.

Pollo Álvarez: -No estoy tan de acuerdo con eso. A mí me parece que los conductores y las conductoras manejan el programa, pero, al fin y al cabo, lo hacen los equipos.

Mariana Brey: -No sé si el Negro la conoce en su rol de panelista. Me parece que se está enterando al aire.

Adrián Pallares: -Para mí el Negro Oro subestima a Cinthia Fernández. Se quedó en el 2009, cuando Cinthia peleaba. Es una gran panelista. Tiene esa cosa del picanteo que hace falta.

Mariana Brey: -Cinthia genera situaciones en todos los programas...

Pollo Álvarez: -Cinthia es justiciera. Después hay que ver si tiene razón o no. A mí, a lo largo de estos meses que he trabajado con ella, me ha demostrado con otros gestos que es un minón. Es buena mina. Más allá de que todos la queremos en un equipo.