El Pollo Álvarez se olvidó el tapabocas y lo reemplazó con una insólita prenda: “¡Esta es la que se viene!”

El Pollo Álvarez suele divertir a los televidentes a diario al frente de Nosotros a la mañana (eltrece) con su humor y su ingenio, pero ahora sorprendió al suplantar el tapabocas que olvidó llevar a la calle con una insólita prenda. Desde su cuenta de Instagram, el conductor divirtió a sus seguidores con una simpática foto luciendo el “barbi-tanga”, como lo bautizó él mismo.

La pandemia trajo aparejada la obligación de salir a la calle provisto de un barbijo, cubrebocas o tapabocas pero las precauciones son tantas que en ocasiones el olvido de alguno de los artículos de protección es algo frecuente.

Esto es lo que le pasó a Joaquín “Pollo” Álvarez que este fin de semana decidió salir a navegar junto a su esposa Estefanía “Tefi” Russo pero al llegar al lugar en el que guarda su embarcación se dio cuenta del faltante. Sin embargo, el conductor no se dejó superar por la situación y buscó adaptarse con lo que tenía a mano, en este casi una tanga de su esposa.

“Me olvidé el barbijo y me puse una tanga. Igual, no tenía pensado tener contacto con nadie, pero por las dudas. ¿Cómo me queda? ¡Es la que se viene esta! Igual hay que ponerselo del lado de la cachucha y no de la colita porque de ese lado es finita", dijo el Pollo en un video que subió Tefi a su perfil de la misma red social.