El Pollo Álvarez apuntó contra Santiago Sposato por su nota a Mariel Di Lenarda: "No me gusta la TV violenta"

La tensa entrevista que le hizo Santiago Sposato a Mariel Di Lenarda, flamante ganadora del Martín Fierro a la Mejor Panelista, reprochándole si no sentía que se lo había “robado” a Yanina Latorre, despertó muchas críticas, y el Pollo Álvarez habló al respecto.

“La verdad es que conozco mucho a Sposato y a La Tota, y a ella la quiero mucho. También dijimos mil veces al aire ella y yo que Yanina se podría haber ganado el Martín Fierro de panelista porque lo hace muy bien, y para mí es la número 1; pero Mariel también lo podía ganar”, explicó el exconductor de Nosotros a la mañana en Implacables.

Asimismo, el periodista metió paños fríos a la situación. “Está todo muy separado porque tanto Mariel como Yanina no se metieron. Creo que a Santi se le fue de las manos, después pidió disculpas, y si se pide disculpas está bien”, reconoció.

“Salió al aire, habló conmigo, pidió disculpas, fin de la historia. A mí no me gusta la tele violenta. Hay que bajarle un poquito el volumen a la violencia”, resaltó.

EL POLLO ÁLVAREZ ADELANTÓ CÓMO SERÁ POCO CORRECTO, SU NUEVO CICLO EN ELTRECE

Consultado sobre su despedida de Nosotros a la mañana, el Pollo confesó: “Tengo sensaciones extrañas porque fueron cuatro años y tres meses y unos 1500 programas, y este programa me cambió la carrera. Melanco total”.

“Yo soy de leer los diarios de papel todos los días y me quedó el hábito de saber qué pasa todo el tiempo. Me voy a tomar unos días de no enterarme de malas noticias para volver con todo”, adelantó, en referencia a cómo se prepara para su nuevo desafío.

“El programa de la tarde no va a ser como Nosotros a la mañana, no va a tener noticias duras como las de policiales”, adelantó.

“Primero va a tener un elencazo, encabezado con el Chino Leunis. Llama la atención, pero nos llevamos muy bien, nos conocemos hace mucho tiempo y nos queremos así que va a estar todo bien”, explicó, sobre la sensación de que haya una dupla masculina a cargo de un magazine.

“Ronnie Arias, María Belén Ludueña, Estefi Berardi y algunas personas más que van a venir dos o tres veces por semana. Hay una producción enorme, siento que estoy en la NASA”, resaltó el Pollo Álvarez.