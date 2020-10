Polino reveló la queja de Germán Martitegui con la producción tras su cruce con Fede Bal: "No se siente cómodo"

El duro cruce que sostuvieron Fede Bal y Germán Martitegui este domingo en la gala de eliminación de MasterChef Celebrity no quedó ahí, sino que el jurado habría tomado cartas en el asunto para que no se repita a futuro. Según Marcelo Polino, el chef habló con la producción debido a que 'no se siente cómodo' con este tipo de situaciones, a las que no está acostumbrado.

De acuerdo a Polino, embajador de MasterChef Celebrity, los participantes no solo deben cocinar correctamente los encargos del jurado sino también armar una estrategia para caerles bien. "No la pasó mal solamente Fede sino también Martitegui. Una vez terminada esta jornada de grabación que fue muy larga, alrededor de 8 horas, él manifestó a la producción que no se sentía cómodo en esta situación de enfrentamiento en cámara", reveló el periodista en Cortá por Lozano.

"Él no está acostumbrado a tener conflicto con sus alumnos, con sus empleados en su restaturante y no quiere tenerlo en este caso con participante, y menos con un famoso que tiene un rebote muy grande en las redes sociales", agregó Polino y explicó que pese a todo "no hay ninguna posibilidad" de que ellos repercuta en el futuro del participante.