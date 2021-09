El policía que le disparó a Chano le envió un mensaje: "Me alegro que estés superando ese trance tan terrible que hemos pasado"

Fuera de peligro pero aún recuperándose, Chano Charpentier charló con el policía que le disparó en el estómago, Facundo Amendolara. Según el parte policial, había querido defenderse de la agresión del artista en pleno brote psicótico por estupefacientes.

"Hoy él pidió el teléfono que tenían secuestrado, le dijeron que sí pero si daba la clave porque si no tenían que abrirlo y Chano la dio. Nos quedamos charlando, estaba la mamá, el manager, hablamos distendidos, de componer con dolor, hablamos de María Kodama que yo la represento hace mucho, él es un admirador de la obra de Borges", reveló el abogado del polícia en diálogo con A la tarde (América).

"Y luego de una charla distendida me preguntó cómo está Facundo. Él estaba preocupado por si lo habían echado del trabajo", afirmó el letrado.

En este contexto, además de hablar del paso de Chano por la fiscalía el abogado también contó que su cliente le había mandado un mensaje muy amoroso deseándole una pronta recuperación.

Más sobre este tema El Indio Solari le dedicó un fuerte mensaje a Chano: "Abandone sus tonteras de teenager" La primera foto de Chano en un centro de rehabilitación tras estar en terapia intensiva por un confuso episodio policial

"Yo le escribí a Facundo Amendolara para decirle que estaba en curso la pericia y él le escribió un texto muy correcto que decía: 'Chano, me alegro que estés bien, superando ese trance tan terrible que hemos pasado, y me alegro que estés mejor, alejándote de las cosas que te hacen mal y cercano a tu familia que siempre te han apoyado tanto´", informó.

Antes de cerrar, se refirió a la amorosa respuesta del cantante.

"Se lo leí a Chano y él me dijo si le podía mandar un audio. No vamos a pasar el audio porque nos pidieron pero le dijo que le agradecía mucho el saludo, que él se alegraba mucho que él esté bien y le dijo que no hay ningún rencor de ningún tipo", cerró.