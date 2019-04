Desde que Diego Maradona emprendió una fuerte batalla legal contra Claudia Villafañe, sus hijas Dalma y Gianinna tomaron una posición clara a favor de su mamá y hoy por hoy se mantienen alejadas del Diez.

La distancia entre Diego y Dalma fue tan notoria en los últimos tiempos que el astro del fútbol no solo no asistió a la boda de la actriz con Andrés Caldarelli sino que tampoco la vio embarazada en su última visita a Argentina y aún no conoció a su nieta recién nacida, Roma, a quien le dedicó un mensaje vía Instagram.

Justamente, en las últimas horas, Maradona volvió a elegir la red social para escribirle a Dalma por su cumpleaños… y fue polémico.

"Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños Dalma" G-plus

Junto a una foto de ella de niña en sus brazos, Diego le escribió por la llegada de sus 32 años: “Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños Dalma”, acusando una vez más a Claudia de haberle robado parte de sus bienes, algo que tanto ella como sus hijas desmienten fervientemente.

Días atrás Diego ya se había enfrentado a Dalma luego de que su hija criticara a su abogado Matías Morla, a quien él salió a defender públicamente y de forma categórica: “Aquí estoy con mi mano derecha, @MatiasMorlaOK. Aunque nos sigan pegando, vamos a seguir dando pelea. Se vienen muchas novedades. Estoy a muerte con mi amigo. La verdad y la realidad son una sola”, expresó.

Una polémica más y la armonía familiar parece cada vez más lejana…