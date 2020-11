Polémico posteo de Alex Caniggia en medio de la pelea de Charlotte con Cinthia Fernández y las "angelitas": "Se olvidan que son inútiles y cornudas"

Tras la escandalosa renuncia de su hermano Alex Caniggia al Cantando 2020, Charlotte volvió al certamen después de recuperarse del coronavirus y le dio una nota explosiva a Los Ángeles de la Mañana. La mediática criticó muy fuerte a las panelistas del ciclo, calificándolas de “taradas”,y apuntó contra Cinthia Fernández.

“Ella muestra a las hijas porque le garpa. Le garpa mostrar a la hija y decir 'ay, amor, estás en el colegio'. Dale, ¡no uses a tu hija, chabona! Y así un montón de famosas. Si tenés hijos, reservalos y cuando sean mayores de edad se muestran, y listo”, aseguró Charlotte.

La respuesta de Cinthia no se hizo esperar: “Eso es para juicio y se lo voy a hacer. A mí no me puede juzgar como madre ni decir que las estoy exponiendo. Dijo que 'estoy currando', cuando las muestro desde que nacieron. Igual que hacía su madre con ella que se tiraba un pedo y le sacaba una foto. Así que te va a ir un juicio, ya que estás diciendo ‘carta documento’, te va a ir vos”.

En medio de la disputa entre su hermana y Cinthia, Alex lanzó un mensaje muy polémico en Twitter: “A las panelistas se les hace una laguna. Se olvidan que son inútiles y cornudas desde la cuna. Facturan con los hijos sin vergüenza alguna. Entre todas estas barats no hago ni una”.

¿Le llegará una carta documento también a Alex tras su explosivo tuit?