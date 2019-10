Polémico mensaje anti-ecología de Susana Roccasalvo: "Voy a seguir usando pieles, no me importa que me critiquen"

A diferencia de años anteriores, hoy por hoy, la mayoría de las famosas rechazan el uso de pieles. Pero este no es el caso de Susana Roccasalvo que, lejos de importarle las críticas negativas y las corrientes ecológicas, explicó por qué seguirá vistiéndose con pieles de animales.

Mientras muchas chicas del ambiente aclaran en sus posteos de Instagram que algunas de las pieles que lucen son "sintéticas", la conductora de Implacables reivindicó su deseo de seguir vistiéndose con las naturales.

"Hace dos años, en la entrega Martín Fierro de televisión abierta, en el hotel Hilton, los diseñadores me pidieron que no llevara pieles... Ni siquiera, sintética. Bue...", comenzó diciendo mientras miraba directamente a cámara.

"Sostengo que voy a seguir llevando piel, pielcita, de plástico, pelos de lo que sea o un trapo de piso". G-plus

Y añadió qué pasó tras la ceremonia: "No fue gripe, fue más que gripe, más que bronquitis. Casi me agarro una pulmonía. A partir de ese momento, sostengo que voy a seguir llevando piel, pielcita, de plástico, pelos de lo que sea o un trapo de piso".

Antes de cerrar, sostuvo que se cansó de los detractores que defienden el cuidado de la biodiversidad y explicó por qué: "Cuando la salud está de por medio, no me importa que me critiquen ni que digan lo que digan. Cuando yo estoy volando de fiebre, nadie se preocupa".