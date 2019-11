Polémico 'me gusta' de Fede Bal a un zarpado chiste sobre Kloosterboer y el veganismo: "Cuando te enterás de que..."

Más de una vez, Marcela Kloosterboer explicó que es vegana porque jamás podría comer nada que provenga de "un animal muerto". Sin embargo, no todos están de acuerdo con su filosofía alimenticia. Al menos, Federico Bal avaló un polémico chiste que una usuaria de Twitter hizo sobre el proteccionismo animal de la actriz.

Junto a una foto de Marcela con lágrimas en los ojos (de la gráfica de Separadas, su nuevo proyecto en TV), una mujer, súper irónica y zarpada agregó: "Cuando te enterás de que la pij... es carne". Al igual que muchos otros usuarios, Federico le puso "me gusta" al chiste verde.

Siempre atento, Ángel de Brito le hizo captura al like del participante del Bailando y agregó: "El polémico me gusta de Fede Bal, anti-veggie".

“El polémico me gusta de Fede Bal” #antiveggie 😉😉😉 pic.twitter.com/1aJepB4tKJ — A N G E L (@AngeldebritoOk) November 27, 2019

"No soy cool por no comer carne, soy vegetariana por convicción. No uso cuero animal. En mi dieta descarto carnes, huevo, leche y yogur. Tampoco galletitas que tengan grasa vacuna", había contado Marcela a la revista Gente.

¿Le contestará a Federico?