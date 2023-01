El polémico corte de pelo de Alejandro Fantino en Turquía que incluyó fuego en las orejas

Alejandro Fantino viajó con su esposa, Coni Mosqueira, a Turquía para disfrutar de una inolvidable luna de miel.

Durante el viaje, el conductor fue a la peluquería. Y además de cortarle el cabello, el estilista le hizo un tratamiento ¡con fuego! en las orejas.

"Me vine a cortar el pelo acá en Estambul. Y le pedí que me saque la pelusa de las orejas. Explicame para qué me arriesgo a lo que no conozco. ¡Agarró un encendedor!”, exclamó el conductor, atónito, junto al video de su paso por la peluquería.

ALEJANDRO FANTINO SE BANCÓ EL FUEGO "CONTRA PELUSA" EN LAS OREJAS

Entre risas, el conductor sumó las fotos que muestran la llama del encendedor quemándole la pelusa de las orejas.

"Ahh, lo que quema... ¡Ufff! ¡Ahhh! Te juro por Dios lo que quema... ¡Se prende fuego!”, cerró, divertido.