Polémicas definiciones de Fabián Gianola: "Tengo mis dudas frente a la pandemia; cada 10 años hay ganancias para los laboratorios"

Mientras el mundo continúa en vilo por los estragos del coronavirus, Fabián Gianola sorprendió con sus declaraciones sobre la pandemia en una entrevista.

“Después de 6 meses me parece que es momento de empezar a terminar con la cuarentena”, aseguró en la nota que realizó en el ciclo Distancia Social por Radio Colonia.

Y, polémico, compartió sus dudas sobre el Covid-19: "Donde haya una vacuna, no hay más pandemia. Yo tengo un pensamiento, creo que cada 10 años hay una toma de ganancia de los laboratorios. En el 90 fue el VIH, en el 2000 fue el ébola, en el 2009 la gripe porcina y ahora el covid. ¿Justo cada diez años pasa? Sinceramente, permitime dudar. Tengo mis serias dudas frente a esta pandemia”.

Gianola explicó por qué cree que la cuarentena debe llegar a su fin: “La cuarentena estuvo bien, había que hacerla pero la gente no puede más, sino se muere de Covid se muere de hambre. Si vos mirás el mapa del país, sobre todo en AMBA, son cada vez mejores las estadísticas. Entonces yo lo veo con optimismo. Hoy después de seis meses, me parece que llegó el momento de empezar a terminar la cuarentena. Volver a trabajar volver a producir, y en enero creo que vamos a hacer, todo con distanciamiento social”.

Fabián contó que tiene cuatro ofertas para hacer temporada teatral durante la temporada de verano y sentenció: “Se están armando obras de teatro. Si bajan los contagios, con vacuna y el plasma y no hacemos teatro es porque no queremos”.

“La letalidad de este virus es mínima; se mueren 2 de cada 100. Acá la cuarentena se hizo para que no explotara el sistema sanitario. No porque fuera mortal, sino porque se contagian rápido todos. Se mueren muy pocos, muere muy poca gente, murieron 6.000 personas en seis meses. En Argentina el año pasado murieron 40.000 personas de neumonía e influenza. Este año los contaron, el año pasado no los contaron. A lo mejor a mediados de octubre ya el Covid pasó”, cerró el actor.