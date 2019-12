Polémicas declaraciones de Andrés Calamaro sobre el fenómeno de Rosalía: "La engordan como un chancho para matarlo"

A sus 26 años y dueña de una meteórica carrera, Rosalía la rompe donde sea que se presente. Y su talento, bien reconocido por fans y críticos, también es tema de conversación de sus colegas.

"Es lo más bonito, lo más interesante… ¡y más que interesante en muchos años!", dijo Andrés Calamaro en la previa de la 20 edición de los Latin Grammy, ceremonia en la que ambos resultaron ganadores.

Pero en estos días, el Salmón descolocó con una polémica opinión sobre el fenómeno que rodea a la cantante catalana.

"Están inflando a Rosalía y no le hace falta. Tanta atención periodística no es positiva para una artista musical. Todavía no es un éxito mundial. La engordan como a un chancho para matarlo y hacer morcillas", escribió el autor de Flaca en Twitter, en referencia a una crónica sobre el show que la joven brindó en Madrid, donde cantó ante 16 mil personas.

Con solo dos discos editados,, Rosalía lleva ganados sietey tres premios; tiene más de siete millones de seguidores eny alrededor de 16 millones de personas por mes oyen sus canciones en