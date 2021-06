La polémica reaparición de Victoria Vannucci tras convertirse al veganismo: quiere ser influencer pero cocina chorizos y carne roja

Hace cuatro años una tremenda polémica de Victoria Vannucci, entre muchos otras, con su entonces marido, Matías Garfunkel hizo que la pareja decida instalarse en Estados Unidos con su familia. Las fotos de ambos en un safari de caza para millonarios posando con animales que habían matado generaron indignación.

Sin embargo, el año pasado la extenista reapareció en los medios contando que había abrazado el veganismo y se había vuelto medioambientalista. Ahora una nueva polémica surgió por unos posteos que hizo en sus nuevas redes sociales donde quiere impulsarse como influencer de cocina. Allí aparece cocinando con cortes de carne de vaca e incluso chorizos.

Victoria, que ahora se hace llamar Vick y tiene un restaurante con influencias peruano-japonesas, aparece en una serie de videos que subió en sus cuentas de TikTok e Instagram cocinando pachamanca, un tradicional plato al que que optó por hacerlo “solo de carne”. “Elegí este excelente y hermoso corte de carne roja”, asegura, en inglés mientras muestra el plato y le pone una salsa verde con hierbas.

Pero no es todo. La exmodelo cosechó un ola de comentarios negativos de sus seguidores también por preparar una barbacoa con chorizos. “¡Hola, chicos! Es un día hermoso afuera, ¿por qué no hacer unos chorizos a la parrilla?”, dice, animada y en bikini mientras pone una salsa a los embutidos en el fuego. La molestia que generó en TikTok hizo que en Instagram ella asegure que se trataban de chorizos veganos, sin embargo no le dejaron pasar otro detalle. En la misma parrilla también se cocinaban unas costillas de cordero junto a una cebolla.

En una entrevista que dio a un sitio californiano a fines de 2019, Victoria habló de su cambio de vida y de su faceta como empresaria gastronómica. “Cuando me vi en esas fotos, me di cuenta de que era hora de un cambio serio”, aseguró en Mágazine Locale. “Cometí mis equivocaciones en el camino, incluidas elecciones de las que no estoy orgullosa porque ignoraba la realidad de lo que está ocurriendo con la Tierra”, se había sincerado la exvedette, quien es mamá de Indiana (8) y Napoleón (6).

“Me di cuenta en ese momento que no solo le estaba dando comida. Estaba transfiriendo mi amor y energía a través de un ingrediente que proviene de la Tierra”, aseguraba, sobre su cambio de vida.

Siempre da que hablar. Los polémicos video de Victoria Vannucci tras volverse vegana.