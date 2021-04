Polémica frase del doctor Alfredo Cahe sobre los romances de Diego Maradona: "No lo amó ninguna mujer"

En más de una oportunidad, Alfredo Cahe, el histórico doctor de Diego Maradona, apuntó contra el último equipo médico liderado por Leopoldo Luque. Sin embargo, a cinco meses del fallecimiento de su paciente, esta vez fulminó a las parejas de Diego y lanzó una polémica frase sobre sus romances.

"Diego no fue amado por ninguna mujer. Todas buscaron el interés económico de Diego Armando Maradona. Si hoy lo viera le diría: ‘Es necesario, Diego, que elijas la pareja definitiva de tu vida y que por favor intentes ser feliz’", expresó, picante, sobre Claudia Villafañe, Verónica Ojeda y Rocío Oliva en diálogo con Súper Deportivo Radio.

Lejos de dejar el tema ahí, el profesional de la salud también apuntó muy fuerte contra el entorno de quien fue su paciente y criticó al equipo médico que está siendo investigado por la Justicia por mala praxis.

"Diego siempre tuvo malos entornos, no es este el único mal entorno que tuvo... Pero a este, definitivamente, se le pasó la mano. No captó realmente la personalidad, enfermedad y la drogadicción que tenía Diego. Creyeron que era una paciente más, no le dieron la suficientemente bolilla y cuando se les complicó no supieron qué hacer”, cerró.

¡Muy fuerte!