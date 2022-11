El Polaco volvió a hablar de su noviazgo con Silvina Luna

En pareja con Barby Silenzi tras los mil y un rumores de crisis, El Polaco recordó su pasado noviazgo con Silvina Luna, que estuvo signado por tensión y escándalos.

"Con respecto a la fama, una pareja muy mediática fue la que tuviste con Silvina Luna y, en un momento, ella dijo cosas de vos, y vos nunca le respondiste. ¿Alguna vez sentiste como que le tenías que pedir disculpas a ella o no?”, le preguntó Adrián Pallares al cantante en su visita a Socios del Espectáculo.

"No, ninguno de los dos nos tenemos que pedir disculpas. Ya es un re pasado, me llevo los mejores recuerdos y es una buena persona”, le contestó el músico sobre su ex, quien había dicho que su romance con El Polaco había sido "tóxico".

"No, ninguno de los dos nos tenemos que pedir disculpas. Ya es un re pasado, me llevo los mejores recuerdos y es una buena persona”. G-plus

SILVINA LUNA CONTÓ POR QUÉ TOMÓ LA DECISIÓN DE SER MAMÁ SOLTERA

"Quiero ser mama soltera, me la voy a jugar, depende de tantas cosas y de tantos factores, pero de alguna forma lo voy a hacer".

"Por qué no estar solo, es una elección, en algún momento de mi vida fui muy noviera y, en estos últimos años, decidí transitarlos sin compañero; no estoy para cualquier tipo de relación o persona", sentenció Silvina, a gusto consigo misma e ilusionada por su decisión de tener un hijo.